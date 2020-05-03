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3 May 2020 11:36

Suriye'de şehirlerarası seyahat yasağının süresi uzatıldı

Suriye'de şehirlerarası seyahat yasağının süresi uzatıldı

Suriye İçişleri Bakanklığı bugün, şehirlerarası ulaşımın yasaklanması kararını ikinci bir emre kadar uzattı.

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, İçişleri Bakanklığı bugün, şehirlerarası ulaşımın yasaklanması kararını ikinci bir emre kadar uzattı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın vatandaşların selameti ve güvenliğine önemseme kapsamında çıktığı belirtildi.

Söz konusu karar vatandaşların sağlık ve selametlerine özenden hareketle koronavirüse karşı koymak için hükümetin aldığı ihtiyati tedbirler kapsamında geliyor.

Suriye'de, koronavirüse yakalananların sayısı 44 oldu. Ülkede toplam ölüm sayısı ise 4'e çıktı.

News Code 1886207

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