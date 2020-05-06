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6 May 2020 16:02

İranlı yetkili ile Taliban temsilcileri Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

İranlı yetkili ile Taliban temsilcileri Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Taheriyan, Taliban'ın Katar Ofisi temsilcileri ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü.

İran'ın Afganistan’daki siyasi durumun istikrara kavuşturulmasına ve Afgan gruplar arasında diyalog sürecinin başlatılmasına yardımcı olmak için yürüttüğü telefon diplomasisi devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Taheriyan, bugün Taliban'ın Katar Ofisi temsilcileri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Afganistan'daki son gelişmeleri konuştu. Bu telefon görüşmesinde Afganlar arası siyasi diyalog süreci ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme yolları da ele alındı.

Son günlerde Dışişleri Bakanı Zarif, Eşref Gani ile Abdullah Abdullah ile ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.

Gani ile yapılan görüşmede yeni tip koronavirüs ile mücadele ve İran’da bulunan Afgan göçmenlerin sorunlarının çözüm yolları konuşulmuştu.

News Code 1886293

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