Aliyev, Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Alvi, Cumhurbaşkanı Aliyev'i Bağlantısızlar Hareketinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen son toplantısından dolayı tebrik etti ve salgınla mücadelede işbriliğinin güçlendirilmesi açısından konferansın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, gerçekleştrilen toplantının ülkeler arasındaki dayanışma ve iş birliğinin sağlamlaştırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanları tarafından uluslararası düzeyde Azerbaycan ve Pakistan'ın bundan sonra da birbirlerini destekleyeceklerinin altı çizildi.