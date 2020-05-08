  1. Azerbaycan
8 May 2020 16:30

Aliyev, Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Aliyev, Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Alvi, Cumhurbaşkanı Aliyev'i Bağlantısızlar Hareketinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen son toplantısından dolayı tebrik etti ve salgınla mücadelede işbriliğinin güçlendirilmesi açısından konferansın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, gerçekleştrilen toplantının ülkeler arasındaki dayanışma ve iş birliğinin sağlamlaştırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanları tarafından uluslararası düzeyde Azerbaycan ve Pakistan'ın bundan sonra da birbirlerini destekleyeceklerinin altı çizildi.

News Code 1886328

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler