  1. Azerbaycan
22 May 2020 10:07

Azerbaycan'da koronavirüs salgınında son durum

Azerbaycan'da koronavirüs salgınında son durum

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, ülke genelinde vaka sayısı 3 bin 749’a yükseldi.

Sputnik'e göre, Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 118 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, 64 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 87 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 749’a yükselirken, koronavirüs tespit edilen 44 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 340 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 250 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

News Code 1886641

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler