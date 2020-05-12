Devrim Lideri'nden denizci şehitler için başsağlığı mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi'iye gönderdiği taziye mesajında, Umman Denizi'nde meydana gelen gemi kazasında şehit olan denizciler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Mesajda, "Birkaç deniz kuvvetleri personelinin şehadetine neden olan trajik olay benim için çok acı ve üzüntü vericiydi" belirtildi.

Ayetullah Hamanei'nin mesajında, "İlgili yetkililerden bu olayın boyutlarını açığa çıkarmalarını ve olası suçluları tespit ederken, bu tür zarar verici ve acı olayların tekrarlanmasını önlemek için gerekli önlemleri almalarını istiyorum" ifadelerine yer verildi.

Samimiyet dolu gençlerin yokluğunun acısının büyük ve ağır olduğunu anlatan Devrim Lideri, Yüce Allah'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet ve aileleri için de sabır, yaralananlara da acil şifalar diledi.

İran'ın güneyindeki Bender Cask karasularında ülkeye ait bir savaş gemisi kaza geçirmişti.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "10 Mayıs Pazar akşamı, Cask ve Çabahar karasularında bir dizi donanma gemisi deniz eğitimi yaparken 'Konarek' savaş gemisi kaza geçirdi. Bu olayda birkaç denizci şehit düştü" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Umman Denizi'nde yaşanan kazada 19 kişinin şehit düştüğü, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.