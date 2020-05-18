ABD ne Irak'ta ne de Suriye'de kalıcı değil

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, dün akşam video konferans yöntemiyle ülkedeki üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının temsilcileri ile bir grup öğreni ile görüştü.

Parstoday'e göre, İslam Devrimi Lideri üniversite öğrencileri ve öğrenci toplulukları ile oturumunda yaptığı konuşmada, Afganistan, Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki savaş ve buhranların Amerika'nın menfur sebeplerinden kaynaklandığını belirterek, ''Amerika açıkça Suriye'de petrol olduğunu ve bunun için de oraya askeri birlikler indirdiğini söylüyor ama onlar ne Irak ne de Suriye'de kalıcı değiller ve kesinlikle oraları terketmek zorunda kalacaklar" dedi.

Ayetullah Hamanei, Amerika'ya olan şimdiki nefretin bir bölümünün başta ABD başkanı ve dışişleri bakanı olmak üzere ABD'li yetkililerin, ölçüsüz, mantıksız, küstahça ve çok konuşmalarından kaynaklandığını ifade ederek, "Elbette ABD'ye nefret yalnızca bu değil, uzun vadede Amerika'nın katliam, adaletsizlik, terörist yetiştirme, gerici ve zorba devletlere ABD'nin destek çıkması, siyonist İsrail rejimine destek vermesi ve son olarak da koronada sergilediği zayıf tutumundan kaynaklanmaktadır" açıklamalarında bulundu.

İslam Devrimi Lideri, oturumda ayrıca ülkenin Amerika'nın zorbalığına karşı güçlü bir şekilde direnmesi ve karşı koymasına da değinerek, ''düşmanın İran milletini, kendine olan güvenini yıkmak için akla hayale gelmedik girişimlerde bulunduğu açık bir gerçek ama düşmanın onca çabalarına rağmen Allah'ın inayetiyle sonuç düşmanın arzularının tam aksine olmuştur" diye konuştu.