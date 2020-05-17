Ayetullah Hamanei Cuma günü İslam ümmetine hitap edecek

İran İslami Tebliğ Koordinasyon Kurulu Başkan Vekili Nüsretullah Lütfi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin önümüzdeki Cuma gününde "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle İslam ümmetine hitap edeceğini duyurarak, Devrim Lideri'nin konuşmasının canlı olarak yerli ve yabancı TV kanallardan yayınlanacağını kaydetti.

Lütfi, "Siyonist Rejim'e karşı mücadele, direniş, maneviyat ve umut ile birlikte, Filistin'in tamamen özgürleşmesi ve fesat mikroplarının (Siyonistler) çöküşüne kadar devam edecektir" dedi.

Öte yandan "AL-Quds Day" Instagram sayfası, "Dünya Kudüs Günü'' münasebetiyle yapılacak programa Dışişleri Bakanı Zarif'in ana konuşmacı olarak katılacağını bildirerek, canlı programa Filistin uzmanlarının da iştirak edeceğini belirtti.

İran'da genel olarak Filistin'e destek için ramazan ayının son cumasında "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri yapılıyor.

Bu sene koronavirüs nedeniyle Kudüs Günü törenleri "beyaz bölge" olarak tanımlanan düşük riskli 218 ilçede cuma namazında toplantı şeklinde gerçekleştirilecek. Kırmızı bölge olan Tahran'da ise Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yalnızca araç geçişleriyle yapılacak.