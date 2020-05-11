İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden flaş kaza açıklaması

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "10 Mayıs Pazar akşamı, Cask ve Çabahar karasularında bir dizi donanma gemisi deniz eğitimi yaparken 'Konarek' savaş gemisi kaza geçirdi. Bu olayda birkaç denizci şehit düştü" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Umman Denizi'nde yaşanan kazada 19 kişinin şehit düştüğü, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İranşehir Tıp Bilimleri Üniversitesi Dekanı Muhammed Merhran Eminiferd, Umman Denizi’ndeki kazada yaralanan 15 kişinin Çabahar kentindeki İmam Ali (as) Hastanesi'ne nakledildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

İran'ın güneyindeki Bender Cask karasularında ülkeye ait bir savaş gemisi kaza geçirmişti.