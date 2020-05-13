İran'a uygulanan silah ambargosunun uzatılması için hiçbir neden yok

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda konuştu.

ABD'nin "Rusya İran'a yönelik silah ambargosu süresini uzatmak istiyor" şeklindeki iddiasının çok gülünç olduğunu belirten Nebenzya, "Washington şimdi nükleer anlaşmadan çekilme kararından iki yıl geçtikten sonra İran'a karşı tüm BM yaptırımlarını yeniden devreye sokabilecek mi?" sorusunu sordu.

Vasiliy Nebenzya, "ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinden iki yıl sonra hâlâ anlaşma tarafı olduğunu iddia etmesi de çok gülünç" dedi.

Rus diplomat, "ABD artık nükleer anlaşma tarafı değil, kamuoyununu yönlendirme ya da kışkırtma hakkı yok. İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmak için hiçbir neden göremiyorum" ifadelerinde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik tüm yaptırımlarının derhal gözden geçirilip uzatılması çağrısında bulunan Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, "İran'a karşı silah ambargosunun geri dönüşü nükleer anlaşmanın sonunu getirebilir" diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisine göre, 18 ekim 2020 tarihinde İran'a yönelik silah ambargosunun kalkması gerekiyor.