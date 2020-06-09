Rusya'dan BM'ye mektup: ABD'nin İran kararına karşıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM güvenlik konseyi üyelerine birer mektup yollayarak, Trump hükümetinin İran tutumunu eleştirdi.

Lavrup mektubunda Trump yönetimini İran'a karşı siyasi amaçlarla kara kampanya başlatmakla suçlayarak, uluslararası toplumdan Washington'un İran'a uygulanan silah ambargosunun süresini uzatma çabalarını kınamasını istedi.

Dışişleri Bakanı Lavrov'un gönderdiği mektupta, "Nükleer anlaşmadan geri çekilen ABD'nin İran'a uygulanan silah ambargosunu genişletmek için BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararına başvurma hakkı yok" belirtildi.

Mektupta, "ABD'nin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeme kararı ve sırf BMGK 2231 sayılı kararındaki hakkını kullanmak istediği yönündeki açıklamaları komik ve sorumsuzca bir tavırdır" ifadesine yer verildi.

Mokova yönetiminin İran’a sınırsız silah ambargosu uygulanmasına kesin olarak karşı olduğunu belirten Lavrov, BM'nin Amerika’da siyasi durumun rehinesi olmaması gerektiğini ifade etti.

Lavrov ayrıca, Moskova ve uluslararası toplumun diğer üyelerinin İran'la yapılan nükleer anlaşmayı korumak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisine göre, 18 ekim 2020 tarihinde İran'a yönelik silah ambargosunun kalkması gerekiyor.