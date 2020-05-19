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19 May 2020 15:00

ABD'nin sonuçsuz çabası tek taraflılık tutumunu çökertecek

ABD'nin sonuçsuz çabası tek taraflılık tutumunu çökertecek

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a uygulanan silah ambargosu tutumunu eleştirdi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a uygulanan silah ambargosu tutumunu eleştirdi.

Şemhani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun süresini uzatma yönündeki sonuçsuz çabaları Rusya ile Çin’in sert tepki göstermesine ve Washington'un müttefiklerinin şaşkın bir duruma düşmesine neden olmuştur. Dünya yıllardır özgürlüksever uluslara dayanarak zorbalığa katlanamıyor. Bu yolun sonu, tek taraflılığın çöküşünden başka bir şey değildir."

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisine göre, 18 ekim 2020 tarihinde İran'a yönelik silah ambargosunun kalkması gerekiyor.

News Code 1886589
Muhammed BURHAN

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