Rusya'dan ABD'ye tepki: Silahlanma yarışı tek taraflı değil

Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kurumlar nezdindeki temsilcisi Mihail Olyanov, sosya medya hesabı Twitter üzerinden ABD’nin BMGK'den İran’a silah ambargosunun uzatılmasını istemesine tepki gösterdi.

Rus diplomatın paylaşımında, "Genellikle, silahlanma yarışı tek taraflı değildir. Bu konuda büyük güçler veya bölgesel güçler düzeyinde ortak çalışma yapılması lazım. Bir ülkeye silah ambargosu uygulayarak silahlanma yarışı riskini ortadan kaldırmak çok zordur. Bunun için görüşme yoluyla toplu çalışma gereklidir" belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231. Kararına göre, İran’a uygulanan silah ambargosu 2020’nin Ekim ayında sona erecek.