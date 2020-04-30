İran'a silah ambargosu yakında sona erecektir

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Al Jazeera TV kanalına verdiği röportajda İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve uluslararası meseleler karşısındaki tutumuna değinerek, "Biz ABD ile bir savaş başlatmayacağız. Ancak Washington savaş başlatırsa savaşın bitiş tarini belirleyen biz olacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran milletine karşı boş tehditlerine dikkati çeken Rızai, "Bay Trump'ı herkes tanıyor. O, tehditkar görünen ama içi çok boş bir kumarbazdır. Trump'ın tehditlerinin boş olduğuna birçok kez tanık olduk. Eğer ciddi bir hata yaparsa, vereceğimiz yanıt Ayn el Esad üssüne yönelik füzeli operasyondan çok daha ağır olacaktır. Amerikan makamlarının Fars Körfezi'nde hata yapmaları durumunda, diğer ülkelerle olan tüm dostluklarımıza rağmen, hem ABD'yi hem de Amerikan uçakları yada İHA'larının kalktığı üsleri vuracağız" ifadelerinde bulundu.

"Fars Körfezi'nde İran ve ABD kuvvetleri arasında bir çatışma çıkabilir mi?" sorusu üzerine Rızai "Biz herhangi bir savaş başlatma niyetinde değiliz. Ancak kendimizi savunma konusunda da endişemiz yok. Bu kez, eğer Amerikalılar en ufak bir hata yaparsa, ürettiğimiz yeni silahlarla onlara ağır darbe yaşatacağız. Biz savaş başlatacak taraf olmayacağız. Fakat Washington savaş başlatırsa savaşa biz son vereceğiz" dedi.

Rızai, İran'a yönelik silah ambargosununa ilişkin, "Ekim'e kadar BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına uyacağız. Bundan sonra Bay Pompeo veya Avrupa Birliği'nin artık söyleyecek bir sözü olamayacak. İran üzerindeki uluslararası silah ambargosu Yakın gelecekte sona erecek ve kimse uluslararası pazardan silah almamızı engelleyemeyecek" diye konuştu.