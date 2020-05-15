Çin de ABD'nin İran iddiasına karşı çıktı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Twitter üzerinden ABD’nin İran işleri özel temsilcisi Brian Hook’un İran’a uygulanan silah ambargosunun uzatılmasına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Paylaşımda, “ABD, nükleer anlaşmadan geri çekilerek BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararındaki yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Bu ülkenin tetik mekanizmasını işletme kaladursun İran’a uygulanan silah ambargosunu uzatma hakkı yoktur” ifadelerine yer verildi.

Atılan tweette, nükleer anlaşmayı korumanın ileriye doğru ilerlemek için tek çözüm yolu olduğu kaydedildi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın İran işleri özel temsilcisi Brian Hook, Washington yönetimi İran’a dayatılan silah ambargosunun süresini uzatmak için her türlü yola başvuracağını belirtti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da yaptığı son açıklamada, "İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmak için hiçbir neden göremiyorum" demişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisine göre, 18 ekim 2020 tarihinde İran'a yönelik silah ambargosunun kalkması gerekiyor.