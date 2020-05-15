Salgın Brezilya'da can almaya devam ediyor: 1 günde 844 ölüm!

Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 844 artarak 13 bin 993'e, toplam vaka sayısı ise 203 bin 165'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, son artışla dünyadaki vaka sayılarında ve virüse bağlı can kayıplarında 6. sırada yer alan ülke oldu.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Haberglobal