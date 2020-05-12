İran'da gündelik 15 bin koronavirüs testi yapılıyor

İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Alirıza Beygleri, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki 120 laboratuarda gündelik 15 bin korona testi yapıldığını açıkladı.

Beygleri, “Salgının başlangıcında sadece üç laboratuvarda test yapılırdı. Şu anda laboraturların sayısı 120’e çıkarıldı. Tüm bunların yaptırım altındayken yapıldığını unutmamalıyız." ifadelerinde bulundu.

İran'da şu ana kadar toplam 87 bin 422 kişi Kovid-19'u yenerek hastanelerden taburcu oldu.

Koronavirüs İran'da ilk kez geçtiğimiz 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görüldü.