Rus yetkiliden nükleer anlaşma muhaliflerinin yaklaşımına eleştiri

Rusya'nın BM Viyana'daki Temsilcisi Büyükelçi Mihail Ulyanov, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda nükleer anlaşma muhaliflerinin hakarete dayanan yaklaşımlarını eleştirdi.

Nükleer anlaşma muhaliflerini 'çaresiz' ve hatta 'cahil' olarak nitelendiren Ulyanov, "Onlar önce 2- 3 kanıt getirir; ancak kanıtları kullanılmaz hele gelince belirli bir gerekçeleri olmaksızın rakiplerine hakaret etmeye başlarlar. Tabi bu şaşırtıcı bir şey değil" dedi.

Ulyanov, daha önce de ABD'nin BM Güvenlik Konseyi üyelerine İran üzerindeki silah yaptırımlarını uzaltma yönündeki baskılarını eleştirerek, "Washington'un İran'a uygulanan silah ambargosu ve tetik mekanizması konusundaki yaklaşımı, sadece mantıksal olarak değil, aynı zamanda yasal olarak da çok zayıftır" ifadesini kullanmıştı.