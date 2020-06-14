UAEK yönetim kurulu toplantısının gündeminde İran var

Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kurumlar nezdindeki temsilcisi Mihail Olyanov, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu'nun yeni tur toplantısı 15 Haziran tarihinde saat 10.00'da yapılması planlanıyor." dedi.
Olyanov, "Toplantının gündeminde bazı konular yer alırken, İran konusu gündemde olması bekleniyor." ifadesini kullandı.
Rus yetkili, daha önce bu toplantının koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yönetmiyle yapılacağını duyurmuştu.
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