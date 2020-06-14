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14 Haz 2020 09:25

Rus yetkili:

UAEK yönetim kurulu toplantısının gündeminde İran var

UAEK yönetim kurulu toplantısının gündeminde İran var

Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kurumlar nezdindeki temsilcisi Mihail Olyanov, UAEK yönetim kurulu toplantısının 15 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kurumlar nezdindeki temsilcisi Mihail Olyanov, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu'nun yeni tur toplantısı 15 Haziran tarihinde saat 10.00'da yapılması planlanıyor." dedi.

Olyanov, "Toplantının gündeminde bazı konular yer alırken, İran konusu gündemde olması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Rus yetkili, daha önce bu toplantının koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yönetmiyle yapılacağını duyurmuştu.

News Code 1887107

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