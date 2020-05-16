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16 May 2020 17:00

İran yapımı "Bu grubun yasasıdır" kısa filmi online fetivale katılacak

İran yapımı "Bu grubun yasasıdır" kısa filmi online fetivale katılacak

İranlı sinemacı Farzin Nobarani'nin yazıp yönettiği "Bu grubun yasasıdır" adlı kısa film Uluslararası Hollywood Venus Awards Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

İranlı sinemacı Farzin Nobarani'nin yazıp yönettiği "Bu grubun yasasıdır" adlı kısa film Uluslararası Hollywood Venus Awards Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

"Bu grubun yasasıdır" adlı kısa film daha önce ABD, İngiltere ve Yeni Gine'de düzenlenen uluslararası film festivallerinde sinemaseverlerle buluşmuştu.

Uluslararası Hollywood Venus Awards Film Festivali "Ocak 2021'e kadar önümüzde uzun bir yol var; o zamana kadar virüsü arkada bırakacağız" temasıyla düzenlenecek.

Yeni tip koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle internet üzerinden canlı olarak düzenlenecek olan festivalin ödülünü kazananlar 21 Ocak 2021'de tanıtılacaktır. 

News Code 1886518

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