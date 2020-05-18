İran sinemasından iki kısa film Hindistan'da gösterilecek

İran'lı sinemacı Ziver Hücceti'nin yönetmenliğini yaptığı "Vaftiz Mermileri" ve "Ters Feng Şui" adlı kısa filmler bu sene 13'üncüsü Hindistan'da düzenelenecek olan Uluslararası Filmsaaz Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

"Ters Feng Şui" kısa filminin özeti şöyledir:

"Bir anne, çocuğunun özel yetiştirilmesinde tam tersi bir sonuç alır."

"Vaftiz Mermileri" de bir insanın kendisiyle karşılaşmasını anlatan 12 dakikalık bir filmdir.

Hindistan'ın en büyük kültürel ve sanatsal festivallerinden biri olan Uluslararası Filmsaaz Film Festivali her yıl AMU Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir.