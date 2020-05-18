  1. Kültür
18 May 2020 15:42

İran sinemasından iki kısa film Hindistan'da gösterilecek

İran sinemasından iki kısa film Hindistan'da gösterilecek

İran'lı sinemacı Ziver Hücceti'nin yönetmenliğini yaptığı "Vaftiz Mermileri" ve "Ters Feng Şui" adlı kısa filmler Hindistan'da düzenelenecek olan Uluslararası Filmsaaz Film Festivali'nde gösterilecek.

İran'lı sinemacı Ziver Hücceti'nin yönetmenliğini yaptığı "Vaftiz Mermileri" ve "Ters Feng Şui" adlı kısa filmler bu sene  13'üncüsü Hindistan'da düzenelenecek olan Uluslararası Filmsaaz Film Festivali'nde  sinemaseverlerle buluşacak.

"Ters Feng Şui" kısa filminin özeti şöyledir:

"Bir anne, çocuğunun özel yetiştirilmesinde tam tersi bir sonuç alır."

"Vaftiz Mermileri" de bir insanın kendisiyle karşılaşmasını anlatan 12 dakikalık bir filmdir. 

Hindistan'ın en büyük kültürel ve sanatsal festivallerinden biri olan Uluslararası Filmsaaz Film Festivali her yıl AMU Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir.

News Code 1886569

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