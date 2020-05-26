Siyonistler, Ürdün'ü Filistinlilerin alternatif vatanı yapmayı düşünüyorlar

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Lübnan'ın güneyinden Siyonist Rejim ordusunun çıkarılmasının 20. yılı dolayısıyla Lübnan'ın En-Nur Radyosu'na konuştu.

Hizbullah'ın günümüzde 2000 yılındakinden çok daha güçlü olduğunu belirten Nasrullah, "Hizbullah hem üye hem de teçhizat bakımından iyi bir durumda. Siyonist uzmanlar da bunu defalarca itiraf etmişler. " dedi.

Hasan Nasrullah, "Direniş güçleri 1982'den 2000'ye kadar Lübnan'ın güneyindeki gelişmeleri takip ediyordu. Doğru bilgiler ve incelemeler sonucu düşman karşısında caydırıcılık gücü oluşturma stratejisi ortaya koyuldu" ifadelerini kullandı.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Siyonist Rejim güney Lübnan'daki sivilleri direniş güçlerinin zayıf yönü olarak görüyordu. Dolayısıyla yerleşim alanları ve tarlaları daha çok hedef almaya çalışıyordu. Biz de buna karşılık vererek işgal altındaki toprakların kuzey bölgelerini vurduk" dedi.

Ürdün'ü alternatif vatan yapma planı

Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak" planına dikkati çeken Nasrullah, "İsrail 1982'de Ürdün'e karşı bir komplo kurmaktaydı, bugün de Batı Şeria'yı tamamen işgal etmeyi düşünerek yeni bir komplo peşindedir. Siyonistler bütün Filistin'i ele geçirmeye çalışarak anavatanlarına geri dönmek isteyen mültecilere Ürdün'ü onların alternatif vatanı olarak göstermek istiyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Hasan Nasrullah, Siyonist Rejim'in bölgedeki varlığının Amerika'nın verdiği desteklere bağlı olduğunu belirterek, "İsrail, meşru bir devlet değildir. Kalmamalıdır. Yok edilmesi gereken kesin bir şer ve kanser tümörüdür" ifadelerini kullandı.

İsrail bir din devleti değildir

Nasrullah, "İsrail yahudi bir din devleti değil. Bunca katliamlar yapan ve cinayet işleyen bir rejim, din devleti olamaz. Bu devlet, ırkçılık devletidir ve yeryüzündeki en üstün kavim olduklarına inanıyorlar" dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Biz eminiz ki ırkçı İsrail rejimi yıkılacaktır. Çünkü her geçen gün daha da gücünü kaybediyor. Artık 2000 yılından öncesi gibi değildir ve gelecekteki savaşlarda da yenilecektir. İsrail, dışarıdan aldığı desteği kaybettiği zaman yok olacaktır" diye konuştu.