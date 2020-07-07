Hamas'tan Hizbullah Hareketi'ne birlikte hareket etme çağrısı

HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'a yazdığı mektupta, Filistin'in çok tehlikeli şartlarda olduğunu bildirdi.

Parstoday'de yer alan bilgiye göre, Lübnan Hizbullah Hareketi ve Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS), Batı Şeria'nın, işgal altındaki Filistin topraklarına ilhak planına derhal son verilmesi gerektiğini bildirdiler.

Söz konusu direniş hareketleri terör rejimi İsrail'in hain planı yürürlüğe geçirmekten derhal el çekmesini istediler.

Hizbullah da bu konuda yayınladığı bildiride, Filistin halkının bu plana karşı çıkacak güçte ve iradede olduğunu bildirdi.

Hizbullah Hareketi, Arap ülkeleri, Müslümanlar ve dünyanın özgür halklarından, terör rejimi İsrail'in Filistin halkı aleyhindeki işgal ve saldırıları karşısında tepki göstermelerini istedi.