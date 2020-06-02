Siyonist Rejim bir Filistinliye evini kendi elleriyle yıktırdı

Siyonist Rejim'in, işgal altındaki Kudüs'ün güneyinde bulunan Cebel el-Mükebbir köyünde bir Filistinliye evini kendisine yıktırdığı belirtildi.

Siyonist Rejim her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor. Bu rejim, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile Siyonist Rejimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yerel kaynaklar, Siyonist Rejim güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

Kaynak: AA