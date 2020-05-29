İran ve Türkiye arasındaki bölgesel işbirliği artmalı

İran'ın yeni Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda görüştü.

Bu görüşmede Galibaf, "İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında her daima en üst düzeyde dostane ilişkiler kurulmuştur" dedi.

İran Meclisi'nin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için her türlü adımı memnuniyetle karşıladığını aktaran Galibaf, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin önemine değindi.

Galibaf ayrıca, Suriye konulu Astana süreci çerçevesinde İran, Rusya ve Türkiye arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemini de vurguladı.

Barış ve kalıcı güvenlik için bölgesel konularda iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapan Galibaf, Siyonist Rejim'in komplolarına karşı İslam ülkelerinin birleşmesi gerektiğini belirtti.

Şentop da bu görüşmede Galibaf'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

İki ülke meclisleri arasındaki yakın ilişkinin, bu dönemde de artarak sürdürüleceğine olan inancını vurgulayan Şentop, "Meclisinizin yeni döneminde yapacağınız çalışmaların, İran halkı ve ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri bakımından hayırlı sonuçlar doğurmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şentop, koronavirüse karşı İran'ın yürüttüğü mücadeleyi yakından takip ettiğini de belirterek, İran'ın peyderpey normalleşme yoluna girmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Şentop, salgınla mücadelede ve sonrasında dayanışma içinde olmaya devam edilmesinin önemine de vurgu yaptı.