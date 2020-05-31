İran'ın yeni meclis başkanından "ABD ile müzakere" açıklaması

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumunda konuşma yaptı.

11. Dönem İran Meclisi’nin Şehit Korgeneral Kasım Süleymani’nin yolunu izleyeceğini belirten Galibaf, değişmez bir strateji olan direniş ekseninin gücünü artrımanın devam edeceğini ifade ederek, Filistin halkı, Hamas, Lübnan Hizbullah Hareketi, masum Yemen halkı ve İslami direniş guruplarını destekleyeceğini kaydetti.

Galibaf sözlerine şöyle devam etti:

"İran Meclisi, küresel istikbar ile mücadeleyi ideolojik ve stratejik bir tutum olarak görür. Küresel istikbarın eksenini oluşturan ABD ile müzakereler ve uzlaşmayı sonuçsuz ve zararlı olarak görüyoruz"

İran’ın Amerika'yla başa çıkma stratejisinin devam edeceğini söyleyen Galibaf, Şehit Süleymani’nin intikamını alama zincirinin tamamlanması gerektiğini belirterek, “Ayn el-Esad üssüne karşı eşi benzeri görülmemiş bir operasyonla başlayan ve ABD'nin imajını kırmak ile devam eden çalışma ABD terörist ordusunun bölgeden atıldığında tamamlanacaktır” şeklinde konuştu.