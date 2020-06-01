İran'ın tarih kenti Şiraz'da turistik mekanlar yeniden açılıyor

İran'da turistik mekanları tek tek açılıyor. İran'ın aşk ve gül kenti olarak tanınan Şiraz kentinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan "Persepolis", üç ay sonra yeniden ziyaretçilere açılmasının ardından İran klasık edebiyatının iki şairi Sadi ve Hafız’ın türbesi de ziyaretçilerini ağırlamak üzere açıldı.

Bu kentte her yıl ülkenin farklı yerlerinden gelen turistlere ev sahipliği yapan Narencistan-i Kavam Müzesi ve Erem Bahçesi de kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı.

Hafız’ın Türbesi

İran’ın dünyaya armağanı olan ünlü şair Hafız’ın Türbesi, Şiraz’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yapılardan. 14. yüzyılda Şiraz’da yaşayan şairin gerçek ismi Şemseddin Muhammed. Şair, çok erken yaşta Kuran’ı ezberlediğinden Hafız, memleketinden dolayı da Şirazi ismiyle anılmış.

Şeyh Sadi Şirazi'nin Türbesi

İran edebiyatının en büyük şairlerinden Şeyh Sadi Şirazi’nin (1193-1292) kabri Şiraz'daki Sadi Türbesi’ndedir. En önemli eseri Bostan-Gülistan’da adalet, insaf, cömertlik, aşk, teslim, rıza, tövbe gibi kavramları edebi bir dille anlatmıştır. Büyük şair, aynı zamanda sufîliğin gelişimine; Afrika, Hindistan gibi birçok yere yayılmasına katkıda bulunmuştur.

Ahameniş İmparatorluğu’nun son başkenti Persepolis

Kuruluşu M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına dayanan Persepolis, Pers Krallığı’na başkentlik yapmıştır. Tahta çıkan kralların inşa ettiği çok sayıda anıtsal yapıya ev sahipliği yapan Persepolis, İran’ın başta gelen turistik cazibe merkezlerinden biridir.

UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne 1979 yılında dahil edilmiş olan antik kentteki en eski kalıntıların tarihi, M.Ö. 515 yılına dayanmaktadır.