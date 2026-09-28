İran yapımı “Kırmızı Dikdörtgen” kısa filmi 4 uluslararası festivalde yer alacak

İranlı sinemacı Yusuf Beygi’nin yönettiği “Kırmızı Dikdörtgen” adlı kısa film, İtalya, Türkiye ve Brezilya’da düzenlenen dört uluslararası sinema etkinliğinde yer alıyor.
Film, İtalya’daki 18. Roma Film Corto Festivali, Türkiye’deki Uluslararası Savaş Karşıtı Film Festivali (International Anti-War Film Festival), Brezilya’daki 19. Festival Entretodos - São Paulo İnsan Hakları Kısa Film Festivali ve İtalya’daki 29. Marano Ragazzi Spot Festivali programlarına seçildi.
“Kırmızı Dikdörtgen”, 24-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Roma’da düzenlenen 18. Roma Film Corto Festivali’nde de gösterildi.
Film ayrıca Brezilya’daki 19. Festival Entretodos kapsamında da izleyiciyle buluşuyor. São Paulo’da 13-30 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen festival, insan hakları temalı kısa filmlere odaklanıyor.
“Kırmızı Dikdörtgen”in üçüncü uluslararası durağı ise Türkiye’de düzenlenen International Anti-War Film Festival olacak. Savaş karşıtı temalara sahip yapımlara odaklanan festivalin 2026 edisyonu 5-7 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Filmin dördüncü uluslararası festivali ise İtalya’daki Marano Ragazzi Spot Festivali olacak. Festivalin 29. edisyonu, 9-14 Kasım 2026 tarihleri arasında Marano di Napoli’de düzenlenecek.
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