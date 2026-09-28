İran halkının meydanlardaki varlığı düşmanları korkuttu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in Kutsal Savunma Haftası ve Hizbullah Hareketi'nin eski Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadet yıldönümü vesilesiyle kaleme aldığı mesaj yayımlandı.

Ayetullah Hamaney, sekiz yıllık Kutsal Savunma’nın ülkeyi dönüştürdüğünü ve İran İslam Cumhuriyeti’ni dış baskı ve saldırganlık karşısında güçlendirdiğini belirtti.

İslam Devrimi öncesindeki yılların yabancı tahakkümü, bağımlılık ve Batılı güçlerin İran’ın iç işlerine müdahalesiyle geçtiğine dikkat çeken Devrim Lideri, İmam Humeyni (ra) liderliğindeki Devrim’in bu duruma son verdiğini ve İslam Cumhuriyeti’ni kurduğunu ifade etti.

Ayetullah Hamaney, Irak’taki Baas rejimi tarafından başlatılan "dayatılan savaş"ı, İslam Cumhuriyeti’nin ilk on yılında İran’ın düşmanlarının Devrim’in gidişatını tersine çevirmeye yönelik büyük bir çabası olarak nitelendirdi. Ayetullah Hamaney, İran’ın bu savaştan daha güçlü ve daha dirençli çıktığını; bu durumun daha sonraki krizler ve çatışmalar boyunca da devam eden bir model oluşturduğunu ifade etti.

1979 İslam Devrimi’nin zaferinden sonraki ilk yıllarda İran’ın içinde bulunduğu durumla bugünkü konumunu kıyaslayarak, ülkenin bir zamanlar kendini savunmak için çok sınırlı imkanlara sahip olduğunu, ancak o günden bu yana düşmanlarına karşı koyabilecek kabiliyetler geliştirdiğini belirten Ayetullah Hamaney, İran’ın bugün İslam dünyasında çok daha büyük bir ilerleme, bağımsızlık ve saygın bir konuma sahip olduğunu kaydetti.

Ayetullah Hamaney kaleme aldığı mesajda “Düşmanın geri dönmesini arzuladığı o günler geride kaldı ve bir daha asla yaşanmayacak” diyerek, ülkenin geleceğinin İslam Devrimi ve Kutsal Savunma’nın tecrübe ve mirasıyla daha güçlü olacağını vurguladı.

Hürmüz Boğazı’nı da kapsayan gelişmelere değinen Ayetullah Hamaney, şunları kaydetti:

“Biz zamanlar İran’ın güneyindeki iki deniz, düşman güçlerinin cirit attığı bir meydandı; ancak bugün, yiğit savaşçılardan ve Hürmüz Boğazı muhafızlarından aldıkları ağır darbeler nedeniyle Arap Denizi'nden daha ileriye gelemiyorlar. Ne zaman bu riski göze alıp sınırı aşsalar, kendilerine zarar vermişlerdir. Yakın zamanda Arap Denizi de onlardan tamamen temizlenecektir."

Devrim Lideri, İran’ın savunma kapasitesinin önceki on yıllara kıyasla dengeyi temelden değiştirdiğini ifade etti.

İran toplumunun farklı kesimlerinin savunmaya verdiği desteği takdir eden Ayetullah Hamaney, kadınların cesur toplumsal katılımlarıyla öne çıktığını vurguladı. Ayrıca çeşitli sosyal grupların, Hürmüz Boğazı konusundaki tutumlar dahil olmak üzere, ülkenin meşru pozisyonlarının arkasında durduğunun altını çizdi.

Düşmanların İran halkının yedi aydır meydanlardaki varlığından duyduğu korkuya işaret eden Ayetullah Hamaney, "30 milyondan fazla kişinin 'can feda’ kampanyasına katılması, İran’ın adını yüceltirken düşmanlar için utanç getirmiştir." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamaney, ülkenin mevcut kazanımlarının İmam Humeyni (ra) ve Şehit Lideri’in (Ayetullah Seyyid Ali Hamaney) fedakarlıkları ışığında değerlendirilmesi gerektiğini, onların liderliğinin İran’ın bugünkü konumuna katkıda bulunduğunu ve bu mirasın daha güçlü bir gelecek inşa etmeye yardımcı olacağını belirtti.

Devim Lideri, Seyyid Hasan Nasrullah’ın şehadetinin ikinci yıl dönümü için yayımladığı mesajda, Nasrullah’ı “direniş cephesinin önde gelen ismi” ve Lübnan halkının “samimi bir savunucusu” olarak nitelendirdi ve onun konuşmaları ile eylemlerinin destekçilerinin kararlılığını artırdığını ve Lübnan’ın bölgedeki konumunu yükselttiğini ifade etti. Ayetullah Hamaney, Şehit Nasrullah’ın direniş tarihindeki rolüne değinerek, mirasının Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım öncülüğünde devam ettiğini belirtti.

Lübnan’daki mevcut dönemin direniş tarihinin önemli bir sayfası olarak kalacağını vurgulayan İslam Devrimi Lideri, Nasrullah, Seyyid Haşim Safiyüddin ve diğer direnişçilerin fedakarlıklarının gelecek nesilleri etkilemeye devam edeceğini söyledi.

Ayetullah Hamaney mesajını, ilahi yardımla İran halkının ve Direniş Cephesi’nin “zafer, başarı ve onur” kazanmaya devam etmesini, düşmanlarının ise “yenilgi ve aşağılanma” ile yüzleşmesini dileyerek sonlandırdı.