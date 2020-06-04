Çin'de bir okulda bıçaklı saldırı: 40 kişi yaralandı

Çin devlet medyası, ülkenin güneyinde bulunan Guangxi bölgesindeki Wuzhou kentinde okulun güvenlik görevlisi tarafından yapılan bıçaklı saldırıda çoğu çocuk yaklaşık 40 kişinin yaraladığını duyurdu. Saldırının nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

CCTV devlet medyası ise okulun müdürü, diğer güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin ağır yaralandığını ve toplamda 40 yaralı olduğunu bildirdi.

CCTV, Li isimli okulun güvenlik görevlisi olduğu belirlenen şüphelinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Ülkede daha önce 2018 yılında yine bir okula düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi 14 çocuğu yaralamıştı.

2010'daki başka bir okul saldırısındaysa 20 çocuk öldürülmüştü.

Çin yasaları ateşi silah satışını ve bulundurulmasını kısıtlayan maddeler içeriyor. Ülkede bu tür saldırılar genellikle bıçak ve ev yapımı bombalar kullanılarak yapılıyor.

Kaynak: Euronews