Siyonist Rejim'in ilhak planı Batı Şeria'da protesto edildi

TRT Haber'e göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki El-Menara Meydanı'nda düzenlenen gösteride, Filistin bayrakları taşıyan protestocular İsrail karşıtı sloganlar attı.

Gösteriye birçok Filistinli grup ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı.

Çok sayıda kişinin destek verdiği eylemde konuşan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, Filistinlilerin ABD’nin sözde Orta Doğu Barış Planı’nı ve İsrail’in ilhak planını reddettiklerini vurguladı.

Ebu Yusuf, ABD ve İsrail’in Filistin davasına yönelik planlarına karşı mücadele etmek için Filistinlilerin birlik olmaları gerektiğinin altını çizdi.