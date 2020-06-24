İran ile Türkmenistan arasındaki sınır kapıları açıldı

Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaklaşık 4 ay kapatılan İran ile Türkmenistan arasındaki İnceburun Sınır Kapısı yeniden açıldı.

İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Ruhullah Latifi, dün yaptığı açıklamada, İnceburun Sınır Kapısı'nın tekrar faaliyete başladığını duyurdu.

Latifi, "Bugün 1950 ton çimento taşıyan 30 vagon demiryolu vasıtasıyla Türkmenistan'a ihraç edildi. Böylece İran'ın Türkmenistan'la olan üçüncü sınır kapısı da uzun bir aradan sonra yeniden açılmış oldu" dedi.

Latifi ayrıca, "Geçen Perşembe'den bu yana, Serakhs sınırından da Türkmenistan'a 120 vagondan fazla ticari mal ihraç edildi" ifadesini kullandı.

İran ile Türkmenistan arasındaki Lotf Abad, Serakhs, İnceburun (Pol) ve Bajgiran sınır kapılarının 23 Şubat tarihinde Türkmenistan tarafından koronavirüs salgını nedeniyle kapatılmıştı.