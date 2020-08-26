İran ile Türkmenistan bakanları ticari işbirliğini görüştü

Türkmen basınına göre, İran Ulaştırma ve Kentsel Gelişim Bakanı Muhammed Eslami ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile arasında online bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede bakanlar, iki ülke arasındaki yüksek seviyedeki aktif diyaloğun yanı sıra, her iki Devletin Başkanları’nın çeşitli alanlarda işbirliğini daha da geliştirme kararlılığını memnuniyetle belirttiler.

Taraflar, iki ülke gündemdeki bir dizi güncel konuyu, özellikle ticaret ve ekonomik bağları geliştirmek için işbirliği konularını değerlendirdi. İki ülke arasındaki ulaştırma ve transit işbirliğinin geliştirilmesi, yük demiryolu bağlantılarının sürdürülmesine özel önem verildi.

Bakanlar, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi bağlamında Hükümetlerarası Türkmen-İran Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun önemli rolünü vurguladılar. Ulaşım ve iletişim, sanayi, tarım ve su yönetimi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.