Pakistan açıkladı: İran ile olan 4 sınır kapısı daha açılıyor

İslamabad hükümeti, İran ile Pakistan'ın Belucistan eyaleti arasında yer alan 4 sınır kapısının yarından itibaren ticari geçişler için açılacağını bildirdi.

Pakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dört sınır kapısı resmi olarak 5 Temmuz tarihinden itibaren açılacak ve iki ülke arasında sağlık protokollerine uygun olarak ticaret faaliyetleri gerçekleştirilecek" ifadesine yer verildi.

Pakistan'la olan Mircave Sınır Kapısı da iki hafta önce yeniden açılmıştı.

Pakistan yönetimi, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarını kapatmıştı.