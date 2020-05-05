İran ile Türkiye sınır kapısını ticari geçişlere kısmen açtı

İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Ruhullah Latifi, İran-Türkiye sınırındaki Bazargan Sınır Kapısı'nın son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede İran ve Türkiye Gümrük Başkanları, ortak sınırlardaki sorunların çözülmesi ve sağlık protokollerinin hayata geçirilmesi koşuluyla sınır kapılarınn açılmasına vurgu yaptı. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde Gürbulak Sınır Kapısı yetkileri İran'ın Bazargan Sınır Kapısı'ndaki sağlık alt yapısını yakından inceledi" dedi.

İranlı ve Türk yetkililer arasında yapılan görüşme sonucu burada bekleme yapan karpuz, hurma, kivi ve ticari yüklü 450 tırın Türkiye tarafına geçmesine izin verildiğini ifade eden Latifi, bugünden itibaren Bazargan Sınır Kapısı'ndan gündelik 60 tırın Türkiye'ye geçebileceğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, dün akşam Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bu görüşmede sağlık protokollerine uyarak ticari ilişkilerinin artırılması ele alınmıştı.