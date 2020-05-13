Yerli kitler Katar uçağı ile Türkiye ve Almanya'ya gönderildi

İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Ruhullah Latifi, 20 bin adet koronavirüs tanı kitinden oluşan kargonun son iki günde Almanya'ya ulaştığını duyurdu.

Türkiye’ye de 22 bin adet tanı kitinin gönderildiğini açıklayan Latifi, “Türkiye için kargo uçuş kısıtlamaları nedeniyle yerli test kitlerinden oluşan iki kargonun Qatar Airways’a ait uçakla söz konusu iki ülkeye gönderildi” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 8 Mayıs'ta Twitter hesabı üzerinden, "Almanya, Türkiye ve diğer ülkelere 40 bin İran yapımı gelişmiş test kiti gönderdik." paylaşımında bulunmuştu.