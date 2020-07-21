Arap işadamları, Türkmenistan’da doğalgaz projelerine yatırım yapacak

Nebit-Gaz gazetesinin verdiği habere göre, Suudi Arabistan’ın iş dünyası temsilcileri Türkmenistan’daki doğalgaz projelerine yatırım yapmayı planlıyor. Bu konu, Suudi Arabistan’ın özel şirketi ile arasındaki görüşmede ele alındı.

Taraflar, sermaye yatırım sistemindeki ortaklığın artırılmasının bir takım önemli yönlerine değindiler. Petrol ve gaz endüstrisi ile bankacılık sektöründe karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine de dikkat edildi.

Türkmengaz Devlet Kurumu, şu anda ülkede yatırım gerektiren bir dizi gaz projesinin uygulandığını kaydetti. Büyük ölçekli bir TAPİ projesinin inşasına özel önem verilmiştir.

Türkmen tarafının bu konudaki önerilerini değerlendiren Somo Al Mamlakah şirketi, bu boru hattının inşasına yatırım yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Uzun vadeli yatırım işbirliği konusu da ele alındı.

TAPİ projesi, Türkmen gazını Güney Asya’ya Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan’a taşıyacak dev bir projedir. Bin 800 kilometre uzunluğundaki projenin hayata geçirilmesi ile Türkmen gazı dünyanın hızlı gelişen ekonomisine sahip olan Hindistan’a ulaşacak.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan