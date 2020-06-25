Petrol sanayinde 3 önemli proje daha faaliyete başlıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatı ile Cask Limanına Petrol Boru Hattaı Projesi, Miyandoab Petrokimya Tesisi Projesi ve Nermal Hegzan üretim hattı projelerinin açılışı gerçekleşti.

Cask limanına petrol boru hattı ülkenin en stratejik projelerinden biridir ve bu proje ile İran’ın Umman denizinden petrol ihraç etme imkanı sağlanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Ruhani de dün yaptığı açıklamada bu projeye işaretle İran’ın petrol ihracatında bu projenin tamamlanması ile Hürmüz Boğazını geçeğini bildirdi.

Bu projenin uygulanmasındaki amaçları, günde bir milyon varil ham petrol ihracat kapasitesi yaratmak, ham petrol rezervi ve Cask limanı vasıtası ile ihracatı, ham petrol ihracatının sürekliliğinin sağlanması, petrol ihracat merkezlerinin arttırılması ve Mekran Sahillerinde kalıcı gelişme ve istihdam olarak sayılabilir.

Bu proje çerçevesinde 1000 km 42 inch boru hattı tesisi, 5 pompa merkezi, 3 istasyon ve bunlara elektrik merkezler, 10 milyon varillik rezerv mahzenlerinin yapımı ve ihracat için deniz tesisatının yapılması vardır.

Proje tamamen yerli imkanlar ve mütaahhütlerle yürütülmüş ve projeden kullanılan hizmetler ve ürünlerin yüzde 95’i yerlidir.

Nermal Hegzan üretim projesi ile de ülkeye bu ürünün girişi kısıtlanacaktır. Hegzan petrokimya tesislerinin temel ürünlerinden biridir. Proje iki sene önce başladı ve ilk etabı geçen sene tamamlanmıştır.

Bugün ayrıca 120 milyon dolar yatırım yapılan Miyandoab petrokimya tesislerinin yeni birimlerinin açılışı yapılacaktır.

Tesisin tamamlanması ile yakın gelecekte 140 bin tonluk kapasite ile çalışmaya başlayacaktır.