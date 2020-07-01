Petrol ABD'de stoklardaki düşüşle yükseldi

Petrol fiyatları, yaklaşık 30 yılın en iyi çeyrek dönem performansını gerçekleştirmesinin ardından, ABD'den özel sektör verisinin ham petrol stoklarında Mayıs ayından bu yana ilk düşüşü işaret etmesi ile birlikte yükseldi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta Salı günü yüzde 1.1 düştükten sonra varil başına 40 dolara doğru tırmandı. ABD'de sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 8.16 milyon varil düştü. Çarşamba günü Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıklayacağı veriler de bu şekilde çıkarsa, stoklar bu yılın en güçlü düşüşünü gerçekleştirmiş olacak.

Ham petrol stokları iyimserliğin bir miktar artmasına neden oldu, ancak dünyanın en büyük ekonomisi ABD için talep görünümü, bazı eyaletlerde hızla artan koronavirüs vaka sayısının ekonomilerin açılmasına ara verilmesi ya da yeniden kısıtlama tedbirlerine yönelinmesine neden olmasından dolayı belirsiz kalmaya devam ediyor. ABD'nin bulaşıcı hastalıklardan sorumlu en üst düzey yetkilisi Anthony Fauci, ABD'nin salgını kontrol altına almaya yönelik çabalarında "yanlış yönde gitmekte olduğunu" ve bu durumun değişmemesi halinde günlük vaka sayısının ikiye katlanarak 100,000'e çıkabileceği uyarısında bulundu.

Petrol önceki çeyrekte yüzde 92 ile 1990'daki ilk Körfez Savaşı'ndan bu yana en sert yükselişini gerçekleştirdi, ancak kazançlar son haftalarda yavaşladı. OPEC + koalisyonunun ve diğer bazı ülkelerin üretim kısıntıları fiyatlardaki sıçramanın temel nedeniydi. Ancak talep görünümü, virüs vakalarının dünyanın bazı kısımlarında artmaya devam etmesi ve daha az seyahat etmenin akaryakıt tüketimini azaltması sonucu belirsiz kalmayı sürdürüyor.

ING Bank NV emtia strateji müdürü Warren Patterson, "API verileri Suudi Arabistan'dan daha düşük petrol ithalatını yansıtıyor," dedi be "Bazı ABD eyaletlerinde, özellikle benzin tüketiminin en fazla olduğu üç eyalette, kısıtlamaların sıkılaştırılması, talebi kırılgan hale getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Haziran ayında yüzde 11 yükseldikten sonra yüzde 1.4 değer kazanarak Singapur saati ile 12:02'de varil başına 39.80 dolara tırmandı. Eylül vadeli Brent petrol, ICE Futures Europe piyasasında yüzde 1.4 değer kazanarak varil başına 41.74 dolara ulaştı. Ağustos vadeli kontrat Salı günü yüzde 1.3 yükselişle vadesini doldurdu.

Kaynak: Bloomberg