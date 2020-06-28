Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını açacağı ülkeler taslağından Türkiye çıkarıldı

Avrupa Birliği ülkelerinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hangi ülkelere sınırlarını açıp açmayacağına ilişkin görüşmeleri sürüyor. 1 Temmuz'dan itibaren bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla Çin dahil 15 ülkeye sınırların açılması seçeneği gündeme gelirken 15 ülkelik taslak listede Türkiye yer almadı.

euronews'ta yer alan habere göre, geçen hafta Avrupa Birliği yetkilileri taslak listede Türkiye'nin bulunduğunu açıklamıştı. Ancak AFP haber ajansının aktardığı son taslakta Türkiye'nin listeden çıkarıldığı görüldü.

AP'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde ise vaka sayılarının yüksek olduğu ABD, Rusya ve Brezilya'nın liste dışı kalacağına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı.

En geç salı günü açıklanacak karar, her 14 günde bir güncellenecek, salgının ne kadar kontrol altına alındığına bakılarak bazı ülkelere sınırlar yeniden açılabilecekken, vaka oranlarının artış gösterdiği ülkelere sınırlar yeniden kapatılacak.

Kaynak: T24