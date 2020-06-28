AKP, DEVA ile Gelecek Partisi'ne karşı harekete geçti!

Yeni Akit Gazetesi, AKP'nin hazırlığı içinde olduğu bir dizi yasal düzenlemeye dikkat çekti ve AKP-MHP ikilisinin seçim barajının yüzde 7, 5, 3 ve sıfıra düşürülmesi gibi farklı alternatifler üzerinde durduğunu duyurdu.

"Siyasette taşları yerinden oynatacak değişiklik... Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek" başlıklı haberde, tartışmayı başlatanın MHP lideri Devlet Bahçeli olduğu hatırlatıldı ve AKP'nin bu konuda oluşturduğu komisyona dikkat çekildi.

Düzenlemede son kararı Erdoğan'ın vereceği vurgulanırken, seçim mevzuatındaki değişikliğin, Erdoğan-Bahçeli ikilisinin yaptığı görüşmede gündeme geldiği hatırlatıldı.

Haberde, milletvekili transferinin önlenmesi için incelenen formüllerle ilgili, 'dünya örnekleri masaya yatırıldı' yorumu dikkat çekerken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyonun bu hafta, seçim sistemi, barajı ve vekiller partiler arası transferlerini ele aldığı kaydedildi.

Toplantıda komisyon üyeleri, seçim barajı ile ilgili yüzde 7, 5, 3 ve sıfır önerilerinde bulundu ancak ittifak yapacak partiler için yüzde 10'luk oranın korunması, ittifak dışı partiler için ise daha düşük bir oran uygulanması görüşü ön plana çıktı.

Haberde şöyle denildi:

"Ayrıca daraltılmış bölge seçim sisteminin başka ülkelerdeki uygulamalarına bakılarak, Türkiye'deki seçim çevresi sayısının artırılabileceği üzerinde duruldu. Daraltılmış bölge sistemine göre her bir seçim çevresinin beş milletvekillinden oluşacak şekilde belirlenmesi öngörülüyor. Komisyon toplantısında gündeme gelen öneriler, rapor haline getirilecek ve önümüzdeki gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak AK Parti MYK toplantısında ele alınacak.

Öte yandan; AK Parti yönetimi seçim barajının düşürülmesi ve daraltılmış bölgeye geçilmesi durumunda, siyasi partilerin 81 ilde çıkaracağı milletvekili sayısı konusunda bir simülasyon hazırlanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları baz alınarak, farklı seçim barajı oranlarına göre milletvekili dağılımı hesaplanacak."