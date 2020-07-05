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5 Tem 2020 09:02

Zarif'ten nükleer anlaşmadaki 'tetik mekanizması'na ilişkin açıklama

Zarif'ten nükleer anlaşmadaki 'tetik mekanizması'na ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer anlaşmadaki uyuşmazlık çözüm mekanizması olan 'tetik mekanizması’nın uygulanmasıyla ilgili “İran en az altı kez ‘tetik mekanizması'nı yürürlüğe koymuştur" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden nükleer anlaşmadaki uyuşmazlık çözüm mekanizması olan 'tetik mekanizması’nın uygulanmasının tarihiyle ilgili yaptığı bir paylaşımda, “Yürütülen propagandalara inanmayın: İran, ABD ve üç Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine göre ‘tetik mekanizması’nı en az altı kez yürürlüğe koymuştur” dedi.

Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“-16 Aralık 2016’da ABD’nin nükleer anlaşmayı ihlal ettiği için

-10 Mayıs 2018’de ABD’nin nükleer anlaşmayı ihlal ettiği için

-17 Haziran 2018’de ABD’nin nükleer anlaşmayı ihlal ettiği için

-6 Kasım 2018’de ABD ve üç Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmayı ihlal ettiği için

- 8 Mayıs 2019’da ABD ve üç Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmayı ihlal ettiği için

- 2 Temmuz 2020’de üç Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmayı ihlal ettiği için

Yakında tüm mektupları yayınlayacağım!”

News Code 1887570

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