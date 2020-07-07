Zarif: ABD'nin uyguladığı yaptırımların nedeni güçlü İran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının katılımı ile düzenlenen Dışişleri Üst Düzey Yöneticileri toplantısında konuşma yaptı.

Düşmanın tüm gücünü İran'a baskı yapmak için kullandığını kaydeden Zarif, İran’ın büyüyüp güçlü olması nedeniyle ABD'nin yaptırım uyugladığını belirtti.

Bazı ülkelerin İran halkına yönelik baskılarına işaret eden Zarif, ''Gayri meşru yaptırımların karşısında dayanan İran halkına yönelik böylesi yaptırımlara, başka hiç bir ülke maruz kalmamıştır" diye konuştu.