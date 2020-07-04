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4 Tem 2020 09:20

Zarif'ten Pakistanlı mevkidaşına 'geçmiş olsun' mesajı

Zarif'ten Pakistanlı mevkidaşına 'geçmiş olsun' mesajı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, koronavirüs testi pozitif çıkan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’ye birer mesaj yollayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, koronavirüs testi pozitif çıkan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’ye birer mesaj yollayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra ateşinin yükselmeye başladığını ve kendisini hemen evinde izole ettiğini ifade etti.

Açıklamasında, "Yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun ki şu an güçlü ve enerjik hissediyorum." ifadelerine yer veren Kureyşi, takipçilerinden dua isterken çalışmalarına evden devam edeceğini duyurdu.

Pakistan'da daha önce de Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser ile Narkotikle Mücadele Bakanlığı ile Eyaletlerden ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Şehriyar Afridi'nin Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

News Code 1887552

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