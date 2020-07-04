Dışişleri Bakanı Zarif, Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılacak

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pazartesi günü internet üzerinden düzenlenecek olan Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda bir konuşma yapacak.

İtalya’nın İran Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsünün işbirliğiyle düzenlenecek forum İtalya’nın başkenti Roma’nın ev sahipliğinde yapılacaktır.

Bu seneki toplantıda ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de konuşma yapması bekleniyor.

“Bir sorun, ortak bir strateji” temasıyla düzenlenecek olan toplantıda yeni tip koronavirüs salgınının Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri üzerindeki etkileri de ele alınacaktır.