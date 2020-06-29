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29 Haz 2020 21:06

Zarif, Katarlı mevkidaşıyla Al Sani ile görüştü

Zarif, Katarlı mevkidaşıyla Al Sani ile görüştü

İran ve Katar dışişleri bakanları, son bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundular.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhemmed Bin Abdurrahman Al-i Sani, bugün video konferans aracılığıyla iki tarafı ilgilendiren konular ve ikili ilişkileri geliştirme yollarını ele alarak, bu bağlamda istişarelerin sürmesine vurgu yaptılar.

Görüşmede iki taraf, son bölgesel ve uluslararası konular ve İran-Katar 7. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu ile ilgili konuları ele aldılar.

Bakan Zarif, İran'ın koronavirüs ile mücadele için kendi deneyim ve kabiliyetlerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

News Code 1887457

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