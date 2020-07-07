  1. Türkiye
7 Tem 2020 18:23

Türkiye'de benzine 10 kuruş zam

Türkiye'de benzine 10 kuruş zam

Türkiye'de benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,44 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,28 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,36 liradan 6,46 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

News Code 1887647

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