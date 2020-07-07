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7 Tem 2020 22:08

Türkiye'de koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı: Yeni vaka sayısı 1053

Türkiye'de koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı: Yeni vaka sayısı 1053

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 19 artarak 5 bin 260'a yükseldi. Son 24 saatte 1053 kişiye daha tanı kondu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 5 bin 260'a ulaştı.

24 saatte 50 bin 545 test yapıldı ve 1053 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 207 bin 897 oldu. Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte 2 bin 297  artarak 185 bin 292'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var" açıklaması yaptı. 

News Code 1887650

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