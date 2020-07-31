Amerikan halkının en büyük düşmanı ABD hükümetidir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kurban bayramı münasebetiyle bir konuşma yaptı.

İran halkına hitap eden Ayetullah Hamani, mübarek Kurban bayramını tebrik ederek, "Hz. Musa’nın (a.s) hayatına bakıldığında hak yolunda ilerlemenin mucizelere rağmen ne kadar zor olduğunu gösterir." dedi.

Devrim Lideri İran'ın salgın ile mücadelesini takdir etti

Devrim Lideri, İran Sağlık Bakanlığının yürüttüğü salgınla mücadelesini takdir ederek, "Şu anda tüm dünya koronavirüs salgını ile karşı karşıyadır. Belki dünyanın birçok yerinde insanlara yardım edenler vardır, ancak başka yerlerde İran gibi gönüllü yardımseverlerin sayısının çok yüksek olduğunu sanmıyorum. Sağlık çalışanları salgınla mücadelenin ön safında yer aldı ve onlar tarafından (ülkede) büyük fedakarlık yapıldı. Gönüllü olan ve yardımcı olanlar da harika şeyler yaptı. Bu destekler devam etmelidir. Bazı insanlar virüsten etkilendi. Bu zararlar halk tarafından telafi edilmesi gerek, zira tüm yük hükümete yüklenemez." ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, "Düşmanlar arttığı zaman el birliği yapmalıyız. Düşmanlar İran halkına zarar vermeye çalışıyor, bunu istediklerinde tüm gücümüzle bir araya gelip onlara karşı durmalıyız." dedi.

'ABD'nin uyguladığı yaptırımlar cinayettir'

"Amerikalılar tarafından İran halkına uygulanan yaptırımlar hiçşüphesiz bir cinayettir. İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı gibi görünüyor, ancak aslında tüm İran halkını hedef alıyor." diyen İslam Devrimi Lideri, şunları kaydetti:

"Orta vadeli hedefleri bilimsel gelişmelere kısıtlamalar getirmektir ve uzun vadeli hedefleri ise ülkenin ayakta durmaması için hükümet ile ülke ekonomisini çökertmektir. Yan hedefleri de İran'ın bölgedeki direniş ülkeleriyle bağlarını koparmaktır. Düşmanlar bu hedefleri izliyor ancak amaçlarına ulaşmayacaklar. Yaptırımlar bizim için sorun yarattı ve bundan hiç bir şüphe yok. Ancak tüm sorunlarımız yaptırımlarla alakalı değil. Sıkıntıların bazıları yöneticilikle ilgili. Son zamanlarda da koronavirüs soruna yol açmıştır. Yaptırımlarla birlikte düşmanların bilgiler çarpıtma faaliyetleri de gündemde. Ülkemizin gerçeklerini çarpıtarak halkın moraline zarar vemek istiyorlar. Sorunun çözmü için yanlış adres vermeye çalışıyorlar. Bu konuda çok para harcıyorlar. Hem liderlerinin (Trump) hem de çevresindekilerin dünyanın her tarafında İran'a karşı konuşmak için kendilerini nasıl boğduğunu görebilirsiniz."

'Düşmanın çarpıtma faaliyetleri başarısız olursa, yaptırımları da başarısız olacaktır'

Devrim Lideri, İran düşmanların yürüttüğü kara kampanyalarına işaretederek, Eğer düşmanın çarpıtma faaliyetleri başarısız olursa, yaptırımları da kesinlikle başarısız olacaktır, çünkü saha irade savaşının sahasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Devrim Lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Amerika’nın uyguladığı yaptırımların İran'a karşı bir cinayet ve darbe olduğuna şüphe yok; Ancak bu ambargolar gençler ile yetkililerimiz için bir özgüven aracı haline gelmiştir."

Yaptırımlar sorununun çözüleceğine inandıklarını anlatan Ayetullah Hamanei, "Bunun çözümü ise ABD'ye karşı geri adım atmak değildir. Çünkü geri çekilirsek, yeni taleplerde bulunacaklar. Onlar 'Nükleer endüstirden tamamen vazgeçin, askeri savunma gücünüzü onda birine düşürün ve bölgesel otoritenizi bırakın' şeklinde konuşuyorlar. Bu istekler yerine getirilirse tatmin olmaz ve yeni bir istekte bulunurlar." açıklamasını yaptı.

ABD ile müzakere

Washington ile müzakere hakkında Devrim Lideri, "ABD ile müzakere etmeyeceğimizi söylememizin sebebi, müzakerenin anlamı nükleer endüstiri, bölgesel güç ve askeri savunma gücü bir kenara bırakmak demektir. Bölye yapmazsak durum hep aynı ve yaptırımlar gündemde olacak. Ülkenin menfaatlerini korumaya inanan hangi bir onurlu kişi bu koşullar altında onu yapmayı kabul edebilir ki?" ifadelerinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri, Avrupa'nın İran ile ticaret için kurduğu mali kanal INSTEX'i eleştirerek, "Ülkenin parasını Avrupalılara sunulması için INSTEX adlı saçma bir kanal kuruldu. Onlar ülkemiz için istedikleri şeyleri almayı planladılar. Fakat bunu da hayata geçirmediler." diye konuştu.