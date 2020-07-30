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30 Tem 2020 10:14

Ayetullah Hamanei yarın İran milletine hitap edecek

Ayetullah Hamanei yarın İran milletine hitap edecek

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yarın Kurban Bayramı münasebeti nedeniyle canlı yayında İran milletine hitap edecek.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei yarın Kurban Bayramı münasebeti nedeniyle canlı yayında İran milletine hitap edecek.

Devrim Lideri'nin konuşması tüm radyo ve TV kanallerinden yayınlanacak.

News Code 1888141

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