Ayetullah Hamanei yarın İran milletine hitap edecek

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei yarın Kurban Bayramı münasebeti nedeniyle canlı yayında İran milletine hitap edecek.
Devrim Lideri'nin konuşması tüm radyo ve TV kanallerinden yayınlanacak.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yarın Kurban Bayramı münasebeti nedeniyle canlı yayında İran milletine hitap edecek.
İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei yarın Kurban Bayramı münasebeti nedeniyle canlı yayında İran milletine hitap edecek.
Devrim Lideri'nin konuşması tüm radyo ve TV kanallerinden yayınlanacak.
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