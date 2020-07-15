İran'dan imzacı taraflara "nükleer anlaşma" uyarısı

5 yıl önce İran ile 5+1 olarak bilinen (BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkeler nükleer müzakerelerde anlaşma sağlanmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşmanın 5. yıldönümü münasebetiyle bir yazılı açıklama yayınladı.

Uluslararası toplum tarafından güçlü bir şekilde desteklenen ve çok taraflı diplomasinin önemli bir ürünü olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) beşinci yıldönümünde ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduğu belirtilen açıkalamda, “Eğer anlaşmanın dengeli bir şekilde uygulanması uluslararası toplum tarafından muhafaza edilmezse ABD’nin tek taraflı politikasına kurban gidebilir. Bunun uluslararası sorumluluk ve sonuçları doğrudan bu ülke (ABD) ve beraberindeki devletlerin üzerine düşecektir.” denildi.

Açıklamada, anlaşmanın uluslararası düzeydeki tekniksel, stratejik ve siyasi kazanımlarının ABD'nin yıkıcı ve yasadışı eylemleri nedeniyle beşinci yıldönümünde erozyona uğradığına işaret edilerek, “ABD hükümetinin anlaşmadan geri çekilip BM’nin 2231 sayılı kararına uymaması ve diğer imzacı tarafların da bozulan dengeyi yeniden sağlama konusundaki irade eksikliği, nükleer anlaşmanın durumunu karmaşık bir hale getirmiştir. Pratikte bunlar, taahhütlerine bağlı kalan İran’a nükleer yaptırımların kaldırılması gibi avantajlardan yararlanmasına imkan sağlamamıştır” ifadelerine yer verildi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer anlaşma kapsamında yaptırımları kaldırmanın ekonomik faydalarından da yararlanmadığının altı çizilen açıklamda, “Şu anda anlaşmanın kazanımlarını tamamen yok etmek isteyen bazı nükleer anlaşma düşmanlarının çabalarına tanık oluyoruz” işaret edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran’ın şimdiye kadar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yapıcı ve kapsamlı bir işbirliği yaptığına dikkat çekildi.

Yazılı açıklamada, İran’la yapılan nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi ve yaptırımları kaldırma sisteminin revize edilmesini hiçbir kabul edemeyiz ve İran İslam Cumhuriyeti'nin buna tepkisi sert ve belirleyici olacak.” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti’nin mevcut anlaşmayı koruma konusunda hazırlıklı olduğunu belirterek, nükleer anlaşmanın tüm imzacı taraflarca tam olarak uygulanması çağrısı yaptı.

İran’ın anlaşmada öngörülen ekonomik avantajlardan yararlanma hususunda kararlı olduğuna vurgu yapan Dışişleri Bakanlığı, üç Avrupa ülkesine seslenerek, “Bu devletler ABD'nin maksimum baskı politikası doğrultusunda hareket etmek yerine, taahhütlerine bağlı kalarak anlaşmanın sürdürülmesi ve tam olarak uygulanması için zemin hazırlamalı” tavsiesinde bulundu.